Назван способ победить коронавирус до появления вакцины

Остановить распространение коронавируса до появления вакцины возможно при помощи информирования людей о масштабах эпидемии, а также благодаря всеобщей самоизоляции. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-эпидемиолог Михаил Фаворов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он сравнил нынешнюю ситуацию со вспышкой атипичной пневмонии SARS в 2002 году и отметил, что тогда власти фактически пустили все на самотек. Теперь же руководство Китая приняло гораздо более жесткие меры, 11-миллионный город перестал функционировать, но со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.

"Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию", - резюмировал он.