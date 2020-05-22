Вакцина МГУ от коронавируса вошла в перечень перспективных кандидатных вакцин ВОЗ

Вакцина от коронавируса, разработанная биологами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, вошла в перечень перспективных кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что биологами МГУ на основе вирусов растений созданы несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19 [заболевание, вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2], SARS [тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония], MERS [ближневосточный респираторный синдром] и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.

"Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека - это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке", - привели в пресс-службе слова ректора вуза Виктора Садовничего.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.