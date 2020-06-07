https://news.day.az/medicine/1242098.html Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Медицина, 7 июня 2020 09:00 451
Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования. Об этом в воскресенье на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая" заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях", - указал он.

"Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру", - добавил глава ведомства.

Он отметил, что в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов.

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