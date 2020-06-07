Врач дал советы для переболевших коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал несколько советов людям, переболевшим COVID-19 в легкой форме и не обращавшимся к врачам. Об этом он написал в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик указал на то, что даже если человек не проявляет симптомов болезни, он все равно может быть переносчиком и распространителем инфекции. Особенно если будет "везде ходить и хвататься за все подряд".

"Даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права ... рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны", - отметил он, напомнив о важности мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.