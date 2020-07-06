ВОЗ: пандемия коронавируса истощила запасы лекарств от ВИЧ

В более чем 70 странах в результате пандемии коронавируса появился риск истощения запасов антиретровирусных препаратов, использующихся для лечения ВИЧ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Непростая ситуация складывается в 73 странах. Из них 24 государства заявили о критически низких запасах антиретровирусных препаратов или перебоях в поставках этих жизненно важных лекарств", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, эта ситуация может затронуть свыше 8 млн человек. Это треть общего числа людей, проходящих лечение от ВИЧ.

Генеральный директор ВОЗ Аданом Гебрейесус, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что эти данные "вызывают серьезную обеспокоенность".