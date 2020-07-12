Врач рассказал о способах восстановления легких после коронавируса

Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса. Об этом сообщает kp.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, курильщикам, которые перенесли коронавирус, стоит отказаться от курения сигарет, кальянов, электронных сигарет и вейпов.

Врач отмечает, что после болезни пациентам необходимо пройти полноценную респираторную реабилитацию.

"Реабилитация - это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи", - подчеркивает Зыков.

Для достижения эффекта аэробных нагрузок нужно тренироваться не меньше получаса как минимум три раза в неделю в течение двух месяцев. Уточняется, что тренировки подбираются с врачом ЛФК индивидуально.

По словам профессора, психолог необходим для того, чтобы настроить пациента на выполнение всех упражнений в домашних условиях на регулярной основе.