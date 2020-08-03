Названа роковая ошибка, которая мешает остановить эпидемию коронавируса

Почему заболеваемость COVID-19 в нашей стране снижается медленно, рассказал главный кардиолог Минздрава академик Сергей Бойцов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

"Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди - отказ от ношения защитных масок при контактах", - подчеркнул в интервью "КП" главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов.

Эксперт назвал "золотой" принцип остановки инфекции: когда оба участника инфекционного процесса - и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции.

В России заболеваемость COVID-19 сейчас хоть и снижается, но медленно, отметил профессор. По его словам, во многом так происходит потому, что люди пренебрегают средствами защиты.

В Испании и ряде других стран власти ввели требования носить маски в том числе на набережных и на пляжах. У нас же на курортах пляжи забиты битком, а редкие отпускники в масках вызывают недоумение и даже смех.

- Мысль (испанцев. - Ред.) правильная. А смеяться над людьми, которые разумно носят защитные маски, как минимум глупо. С одной стороны, это личное дело каждого - что ему надевать. А с другой - ношение маски в публичных местах это знак уважения к окружающим, - говорит главный кардиолог.

Что касается ссылок на нарушение дыхания при ношении защитных масок, то, как пояснил врач, такие затруднения действительно могут испытывать пациенты с выраженной степенью сердечной недостаточности. Но надо понимать, что это тяжелобольные люди, которые, как правило, крайне редко выходят из дома, отметил Бойцов.

Все остальные, кто заявляет о невозможности носить маску из-за "тяжелых проблем" с доступом воздуха, просто ищут себе оправдания. На самом деле, такие трудности субъективны, надуманы, словом, психологического характера, а не физиологического, подчеркнул профессор.