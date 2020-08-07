Аптека в Москве продавала препарат «от COVID-19» с мертвыми рептилиями
Росздравнадзор обнаружил в Москве производство и продажу нелегальных лекарств, которые якобы помогают от коронавируса, передает Day.Az ссылаясь на Gazeta.ru
Производство сотрудники ведомства нашли на Мосфильмовской улице. Здесь же расположена "частная гомеопатическая" аптека, в которой продавали лекарства.
В ходе проведения контрольной закупки Росздравнадзор установил факт нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности.
"Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями", - рассказали в ведомстве.
Сотрудники аптеки заявили, что лекарства избавляют от вероятности заражения коронавирусом, а субстанцию с рептилиями они советовали давать детям для избавления от любых заболеваний.
Возбуждено дело об административном правонарушении, препараты арестованы.
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