Оценена стоимость борьбы с распространением коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила стоимость борьбы с распространением коронавируса в ближайшее время. По подсчетам экспертов, это обойдется в 100 миллиардов долларов, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Прежде чем тратить еще 10 триллионов долларов на последствия следующей волны COVID-19, по нашим оценкам миру необходимо будет потратить 100 миллиардов долларов на новые средства, особенно на новые вакцины, которые разрабатываются", - заявил он.

Он также добавил, в настоящее время ВОЗ нужно еще 31,3 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на ускорение разработки, производства и покупку средств от COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 20 706 396 человек, 751 033 из которых умерли. За все время эпидемии выздоровело 12 868 950 человек. В России выявлено 907 758 заболевших и 15 384 погибших. 716 396 пациентов выздоровели.