Озвучены результаты исследований врожденного иммунитета и антител к коронавирусу

Больше жителей Земли, нежели считалось раньше, может обладать врожденным иммунитетом по отношению к коронавирусу COVID-19.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала британская газета The Guardian, ссылаясь на статью в British Medical Journal? передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В журнальной статье рассказывается о том, что в ходе шести исследований специфический Т-клеточный иммунитет к COVID-19 наблюдался у 20-50% людей, которые не были подвержены контакту с этим вирусом.

Авторы двух исследований объясняют это тем, что данная реакция произошла из-за перекрестного иммунитета, который появился после контакта с другими типами коронавирусов.

British Medical Journal полагает, что контакт с COVID-19 не всегда приводит к инфицированию, которое в свою очередь, не обязательно ведет к болезни, а болезнь не всегда вызывает антитела, которые можно обнаружить.

При этом ученые из шведской больницы Дандерюдс в Стокгольме, как сообщает ТАСС, пришли к выводу, что антитела к COVID-19 в организме людей, которые были заражены, могут сохраняться не менее четырех месяцев.

К этой мысли они пришли, проанализировав пробы крови у 2149 сотрудников больницы, взятых весной этого года. Отмечается, что люди, в организме которых нашли антитела, заразились и переболели в период между январем и апрелем 2020 года.

Ученые намерены продолжать исследование, сравнив группу участников исследования с высоким уровнем антител в крови с другой, в которой люди имели высокий риск заразиться COVID-19 на работе и дома, однако в их организме антитела обнаружены не были.