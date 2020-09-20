https://news.day.az/medicine/1272379.html Ученые нашли способ убивать коронавирус на зараженной поверхности
Ученые нашли способ убивать коронавирус на зараженной поверхности
Японские ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение убивает коронавирусы. Открытие опубликовано в журнале American Journal of Infection Control, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно исследованию, ультрафиолет убивает 99,7% коронавирусных клеток на зараженной поверхности. Длина волны должна составлять 222 Hm, так она не проникнет под кожу и не разрушит живые клетки.
Ученые считают, что это открытие позволит улучшить процесс дезинфекции в больницах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре