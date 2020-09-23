В ВОЗ намерены помочь продвижению вакцины "Спутник V"
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения намерено оказывать поддержку продвижению российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Клюге в начале встречи высоко оценил выступление президента РФ Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН, в том числе за выражение поддержки ВОЗ. "Скажите президенту, что у вас также есть верный друг в европейском бюро ВОЗ", - добавил он.
Глава регионального бюро отметил, что его визит в Москву является знаком его "твердой приверженности к расширению сотрудничества с Россией на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая <...> продвижение огромной работы РФ над вакциной от COVID "Спутник V".
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