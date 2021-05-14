В Британии испытают 25-секундный тест на COVID-19

Британская авиакомпания British Airways первой в мире внедрит 25-секундный тест на коронавирус Pelican производства компании Canary Global для проверки сотрудников компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщило издание Sky News.

Отмечается, что в первую очередь тест испытают на членах летных экипажей и бортпроводниках. В случае успеха такой метод смогут применять для проверки пассажиров.

По имеющимся данным, материалом для нового теста является слюна, анализ которой за 25 секунд покажет, есть ли у человека антитела к COVID-19. Кроме того, тест может обнаруживать разные штаммы инфекции.



Так, для проведения теста пользователи должны поместить образец своей слюны в одноразовый сенсорный блок, встряхнуть его и вставить в многоразовый цифровой считыватель, подключенный к устройству с поддержкой Bluetooth, например смартфону. Результаты появятся в мобильном приложении в течение 25 секунд.

При этом Pelican правильно определяет заражение COVID-19 в 98% случаев, а отсутствие инфекции - в 100%.

По словам представителя British Airways, внедрение Pelican, который уже одобрен в Европе и Британии и проверяется в США, станет "переломным моментом" для перелетов в пандемию.