https://news.day.az/medicine/1363874.html Ученые из Израиля нашли лекарства, способные побороть коронавирус почти на 100%
Ученые из Израиля нашли лекарства, способные побороть коронавирус почти на 100%
Ученые из израильского Института биологических наук имени Александра Зильбермана нашли лекарства, которые могут справиться с коронавирусом почти на 100%. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в этих препаратах присутствуют вещества, используемые при лечении атеросклероза и рака.
По словам профессора Шая Аркина, во время клинических исследований удалось установить, что по меньшей мере 18 препаратов могут быть эффективны против COVID-19. Он отметил, что для точных результатов специалистам предстоит провести еще несколько тестов.
В настоящее время ученые ищут фармацевтического партнера, который поможет провести эти испытания.
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