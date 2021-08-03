Российский врач назвал способ избежать тромбозов после коронавируса

Тем, кто перенес коронавирус бессимптомно, необходимо следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму наравне с пациентами, которые тяжело переболели COVID-19. Такой способ избежать тромбозов назвал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чтобы избежать тромбоза, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию - препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", - заявил Вечорко.

По его словам, после выписки желательно сделать коагулограмму. Такой анализ позволяет оценить свертываемость крови. Также он добавил, что расшифровать анализ и назначить или прервать антикоагулянтную терапию может только врач. Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.