Биолог оценил опасность нового штамма COVID-19 из Британии

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов высказался о новом штамме коронавируса AY.4.2. По его мнению, он может стать конкурентом "дельта"-штамма, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Биолог оценил опасность нового штамма COVID-19, появившегося в Великобритании. По его мнению, для прогнозов о будущем AY.4.2 необходимо провести более тщательный анализ.

"Также критически важно, насколько тяжелее будет протекать инфекция, вызванная данным штаммом. Если судить по тому, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции", - объяснил Ризванов.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться более заразная форма коронавируса. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой AY.4.2, обнаруженной с начала пандемии.