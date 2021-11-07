Необычное состояние языка оказалось признаком дефицита одного витамина

Врачи назвали необычное состояние языка признаком дефицита витамина B12. Об этом пишет Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам диетолога, специалиста по расстройствам пищевого поведения Хелен Уэст (Helen West), недостаток этого витамина в организме может вызвать различные заболевания. Медик указала на один признак, по которому можно сразу понять, что человеку не хватает B12. Оказывается, язык в таких случаях распухает, становится красным и немного глянцевым. Врачи называют данное явление глоссит. При этом с виду кажется, будто вкусовые рецепторы совсем исчезли.

Уэст уточнила, что глоссит приводит к дефектам речи, у человека наблюдаются изменения и во время приема пищи. Признак появляется не сразу, а на протяжении нескольких лет. Глоссит, кроме нехватки витамина В12, могут вызвать употребление острой пищи, сухость во рту или кислотный рефлюкс.

Ранее член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что недостаток витамина В12 в организме человека может привести к слабости и вялости, спровоцировать развитие анемии.