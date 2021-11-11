Российские врачи вылечили четырехдневного младенца от COVID-19

В Коми врачи республиканской инфекционной больницы вылечили младенца с COVID-19, которому на момент заражения было четыре дня. Об этом пишет информационное агентство БНК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главный врач больницы Владимир Катков рассказал, что младенец заразился коронавирусной инфекцией от матери. При этом врачи диагностировали у ребенка поражение легких в 25 процентов. В стационаре младенец пролежал 16 дней, сейчас он полностью здоров.