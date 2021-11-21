Ученые нашли ранее неизвестный путь проникновения коронавируса в мозг

Биологи выяснили, что коронавирус может проникать в клетки мозга человека через наноканалы, соединяющие нейроны с вспомогательными клетками. Это позволяет SARS-CoV-2 заражать даже те клетки, в которых нет фермента ACE2 - главного "пособника" коронавируса. Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши данные указывают, что может существовать ранее неизвестный механизм распространения коронавируса. Благодаря ему SARS-CoV-2 поражает те клетки, которые нельзя заразить иначе. Это также ускоряет распространение инфекции во всем организме в целом", - пишут исследователи.

Молекулярные биологи под руководством Кьяры Цурцоло из Института Пастера (Франция) выяснили ранее неизвестный механизм распространения коронавируса. Это объясняет, как вирусным частицам удается проникать в те клетки мозга, которые в теории должны быть неуязвимы для действия SARS-CoV-2.

Французские исследователи совершили это открытие после того, как они начали расследовать истории о том, что вирусные частицы SARS-CoV-2 были обнаружены в тех тканях мозга пациентов, куда коронавирус не может в теории проникнуть из-за отсутствия белка ACE2 в местных нервных клетках. Его присутствие в нейронах заставило ученых предположить, что возбудитель COVID-19 может распространяться внутри мозга иными путями.

Для ответа на этот вопрос ученые вырастили культуру нервных клеток человека и связанных с ними вспомогательных телец, и проследили за тем, как они реагировали на появление большого числа частиц SARS-CoV-2 в питательной среде. Эти опыты неожиданно подтвердили, что коронавирус действительно может поражать нейроны, не вырабатывающие белок ACE2.

Как выяснили Цурцоло и ее коллеги, это происходит из-за того, что нейроны периодически соединяются со своими соседями из числа вспомогательных клеток при помощи так называемых мембранных нанотрубок. Так исследователи называют очень узкие и длинные выросты клеточной мембраны, которые соединяют одну клетку с другой и позволяют им обмениваться различными сигнальными молекулами.

Оказалось, что этими же выростами могут пользоваться частицы коронавируса для того, чтобы проникать из уже зараженных вспомогательных или нервных клеток в соседние тельца, куда SARS-CoV-2 не может проникнуть иными путями из-за отсутствия белка ACE2. В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что ученым удалось получить фотографии вирусных частиц внутри этих нанотрубок и проследить за их движением внутри них.

Как отмечают биологи, этот механизм проникновения вируса в новые клетки также скрывает его от внимания иммунной системы, что дополнительно ускоряет распространение инфекции. Последующие опыты покажут, можно ли предотвратить подобную межклеточную передачу вирусных частиц, подытожили Цурцоло и ее коллеги.