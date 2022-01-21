У омикрона появилась новая ветвь. Она стремительно распространяется по миру

Волна "омикрона" может быть длиннее, чем ожидалось ранее. И все "благодаря" новой необычной ветви штамма, которая, раздвоившись, стремительно распространяется по миру. Заразившиеся ею выявлены уже примерно в 40 странах, а в Дании эта ветвь стала доминирующей, передает Day.Az.

Формально омикроном считается ветвь BA.1, но 6 декабря прошлого года ученые выделили побочную линию, которая получила индекс BA.2 в системе Pango. Исследователи считают, что от основного "ствола" новая разновидность отпочковалась в середине ноября, всего через пару недель после выявления "классического омикрона.

"Массовое распространение BA.2 началось только в последние дни, ясности с этим штаммом меньше. Однако иммунологи уже предсказывают, что иммунитет у привитых сможет эффективно предотвращать тяжелое течение болезни у зараженных BA.2. И действительно, в Дании, где BA.2 уже преобладает, нагрузка на больницы стабилизировалась. Но это совсем не означает безоблачную перспективу. Ведь большинство из нас рассчитывают, что волна омикрона закончится спустя считанные недели, и все снова откроется. А BA.2, возможно, удлинит волну, приведет к повторным заболеваниям и существенно замедлит возврат к норме, - расказал ученый-генетик Дмитрий Прусс в интервью Lenta.ru.

О новой разновидности пока известно мало, но некоторые специалисты предполагают, что ветвь BA.2 может оказаться более заразной, чем BA.1. О тяжести течения болезни, вызванной новой линией омикрона, тоже пока данных немного.

"В России BA.2 пока не выявили, однако волна COVID-19 поднимается, эксперты сходятся во мнении, что она связана с "омикроном". Власти прогнозируют до ста и более тысяч новых случаев в сутки. Лучшей защитой остается вакцинация", - сообщают российские СМИ.

Ученые отмечают, что существует также вариант BA.3, но пока он не проявил себя так агрессивно, как его предшественники.