https://news.day.az/medicine/1485234.html Приведет ли рост числа случаев COVID-19 к росту смертности?
Приведет ли рост числа случаев COVID-19 к росту смертности?
Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что рост числа случаев COVID-19 не приведет к росту смертности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится", - пояснил Малышев.
Он прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в России до конца августа - при этом в сентябре, с ростом заболеваемости ОРВИ и других сезонных вирусов, распространенность коронавируса будет снижаться.
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