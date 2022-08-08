Приведет ли рост числа случаев COVID-19 к росту смертности?

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что рост числа случаев COVID-19 не приведет к росту смертности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится", - пояснил Малышев.

Он прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в России до конца августа - при этом в сентябре, с ростом заболеваемости ОРВИ и других сезонных вирусов, распространенность коронавируса будет снижаться.