Кому вреден арбуз?

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что употребление арбуза может усугубить здоровье людей, имеющих проблемы с почками и сердцем, передает Day.Az со ссылкой на URA.ru.

"В основном это люди, больные сердечной недостаточностью, страдающие отеками любого генеза и страдающие почечной недостаточностью", - отметил Гинзбург.

Он напомнил, что арбуз на 90-95% состоит из воды, и указал, что людям, которые вынуждены по состоянию здоровья контролировать потребление воды, следует ограничить его потребление.

К тому же содержащаяся в оставшихся 5% ягоды фруктоза очень быстро попадает в организм. Гинзбург подчеркнул, что одновременное попадание в организм такого количества сахаров нарушает обмен веществ и, как следствие, вызывает ожирение, возрастные болезни, старость.

Доктор медицинских наук посоветовал есть кусочек-полтора арбуза после еды и медленно. Он также сказал, что полезно есть арбуз с хлебом, контролируя таким образом поступление в организм жидкости и сахара.