Ученые выявили новый штамм коронавируса

Коронавирус снова мутировал и стал еще более неуязвимым - ученые обнаружили новый штамм ковида, который представляет собой гибрид двух опасных линий "омикрона" - "кентавра", отличающегося скоростью распространения, и нового BJ.1 - против которого антитела не имеют практически никакой силы. В случае заражения ослабить вирус сможет вакцина, она защитит от тяжелого течения заболевания, Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"У "омикрона" появились мутации, которые изменили белок на поверхности, и антитела, которые выработались против предыдущих штаммов, стали гораздо хуже узнавать этот новый штамм, а значит, они плохо присоединяются к вирусу, а значит, они плохо препятствуют проникновению вируса в организм человека", - заявил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Такая жгучая смесь вызывает у экспертов опасения, однако новый штамм пока не получил широкого распространения, а потому причин для сильных переживаний нет. При этом ученые отмечают, что в случае с индийским гибридом может быть полезнее именно назальная вакцина - она защитит слизистую человека и не допустит проникновения инфекции в организм.