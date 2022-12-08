Найден способ облегчить процесс дыхания больных COVID-19

Положение лежа на животе сокращает потребность больных COVID-19 в искусственной вентиляции легких. Статья об этом опубликована в The BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 1970-х годов положение лежа на животе было стандартным для пациентов с тяжелым острым респираторным синдромом, поскольку оно способствует расширению большей части легкого, поэтому пациенты могут делать более глубокие вдохи.

Обычно это делается для пациентов в критическом состоянии, которые находятся под наркозом и дышат через трубку, подключенную к аппарату искусственной вентиляции легких. Но в феврале 2020 года появились сообщения о том, что лежачее положение бодрствующих пациентов с COVID-19 также может быть полезным.

Врачи провели систематический обзор научных публикаций и выяснили, что этот метод действительно работает. Всего было исследовано 17 сравнительных экспериментов, в которых приняли участие 2931 пациент, которые могли дышать без внешней помощи и которые проводили в среднем 2,8 часа в день, лежа на животе.

Выяснилось, что положение лежа на животе действительно снижает риск необходимости трахеотомии и подключения к аппарату ИВЛ. Среди тех, кто лежал на животе, доля подключенных к ИВЛ была на 55 человек меньше на 1000 пациентов. При этом никакого влияния на смертность это не оказывало - то есть те, кто из-за лежания на спине был подключен к аппарату, выживали благодаря ему с той же вероятностью.