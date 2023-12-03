Европу атакует ВИЧ

В Европе наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, при этом в регионе доступны все инструменты для борьбы с заболеванием, говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"50% людей в европейском регионе получают поздний диагноз - люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Эта тенденция не меняется уже 10 лет. В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки, в других передача ВИЧ была почти полностью остановлена", - отметил он.

Клюге отметил, что с имеющимися в европейском регионе ВОЗ ресурсами и технологиями для диагностики, лечения и профилактики передачи инфекции ни у кого не должен развиваться СПИД, а тем более никто не должен умирать от него.

Глава европейского бюро ВОЗ отметил, что если в 1988 году, когда проводился первый Всемирный день борьбы со СПИДом, диагноз ВИЧ был равносилен смертному приговору, то сегодня благодаря достижениям медицины вирус стал хроническим заболеванием.

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