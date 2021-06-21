Президент Ильхам Алиев: Мы признательны за весьма активную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны
Мы признательны за весьма активную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан, генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой 21 июня в Баку.
"С первых дней войны высшее руководство Вашей страны - Президент и премьер-министр выразили Азербайджану полную поддержку в связи с восстановлением нашей территориальной целостности. Это - очень важный элемент нашего сотрудничества и настоящий пример братских связей. Другие высокопоставленные официальные представители Пакистана, члены парламента и общественные деятели поддержали нас во время 44-дневной войны, завершившейся полным поражением Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт был урегулирован Азербайджаном военным и политическим путем", - сказал глава государства.
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