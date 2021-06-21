Утвержден порядок о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации".

Согласно указу, в связи с исполнением закона "О внесении изменения в Закон "О государственной службе"" № 202-VIQD от 24 ноября 20202 года решено утвердить "Порядок о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации".

Пункты 2.3 и 2.5 Порядка, утвержденного этим указом, вступают в силу с 1 ноября 2021 года.

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.