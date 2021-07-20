https://news.day.az/officialchronicle/1363355.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию - ФОТО
Сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Внуково-2 Москвы Президента Ильхама Алиева встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и другие официальные лица.
Началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.
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