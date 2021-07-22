https://news.day.az/officialchronicle/1363797.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции систем водоснабжения и канализации в Дашкесане
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции систем водоснабжения и канализации в Дашкесане
Завершен проект "Реконструкция систем водоснабжения и канализации в Дашкесане".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Дашкесан ознакомился с работами, проделанными по проекту.
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