Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции систем водоснабжения и канализации в Дашкесане

Завершен проект "Реконструкция систем водоснабжения и канализации в Дашкесане".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Дашкесан ознакомился с работами, проделанными по проекту.

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