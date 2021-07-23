Освобожден от должности замначальника Генштаба ВС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Аяза Биньят оглу Гасанова от должности заместителя начальника Генерального штаба азербайджанской армии - начальника Главного оперативного управления.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу с даты подписания.