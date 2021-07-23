https://news.day.az/officialchronicle/1364243.html Освобожден от должности замначальника Генштаба ВС Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Освобожден от должности замначальника Генштаба ВС Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Аяза Биньят оглу Гасанова от должности заместителя начальника Генерального штаба азербайджанской армии - начальника Главного оперативного управления.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
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