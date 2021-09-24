Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, что, наверное, является единственным таким фактом в мире со времени учреждения ООН

Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, что, наверное, является единственным таким фактом в мире со времени учреждения ООН по сегодняшний день.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

"В то время как некоторые резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней, когда дело касается нас, они оставались невыполненными в течение 27 лет. А это является наглядным примером двойных стандартов. Для недопущения селективного подхода есть необходимость в объединении усилий по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Минская группа ОБСЕ была учреждена в 1992 году для достижения урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Если бы сопредседатели Минской группы ОБСЕ предприняли решительные шаги для того, чтобы вынудить Армению положить конец военной агрессии против Азербайджана, то они могли бы добиться выполнения возложенных на них задач. В период конфликта Армения своим подходом и действиями продемонстрировала, что единственная ее цель - сохранить статус-кво и закрепить оккупацию. Я неоднократно поднимал вопрос о важности введения санкций против Армении. К сожалению, международные санкции против Армении для обеспечения исполнения резолюций Совета Безопасности ООН введены не были.

В 2018 году в Армении был свергнут режим военных преступников Кочаряна-Саргсяна. У нас были определенные надежды на то, что новое правительство Армении примет серьезное участие в переговорах. Мы были готовы ответить на любой позитивный сигнал со стороны Армении. 2018-2019 годы были одними из самых спокойных периодов на бывшей линии соприкосновения. Однако, несмотря на позитивные шаги Азербайджана, смена режима в Армении не привела к реальным переменам. Новое правительство Армении вместо мирного соседства с Азербайджаном также избрало путь продолжения оккупации.

В течение последних двух лет конфликта Армения намеренно подрывала переговорный процесс. Правительство Армении допустило ряд провокационных действий и заявлений, таких как "Карабах - это Армения, и точка" и "ни пяди оккупированных земель не будет возвращено". Тогдашний министр обороны Армении открыто пригрозил Азербайджану новой агрессией и новой оккупацией. Выдвинув неприемлемые и необоснованные "семь условий", Армения потребовала изменить формат переговоров, начать их с нуля и привлечь к переговорному процессу самопровозглашенный режим, созданный на оккупированных Арменией территориях. Попытка изменения формата и сути переговоров стала неприятным сюрпризом для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, деятельность которой оказалась парализованной из-за безответственных и опасных действий Армении.

Кроме того, Армения, грубо нарушив международное право, включая Женевские конвенции, осуществляла политику незаконного заселения, размещая на оккупированных территориях Азербайджана в основном лиц армянского происхождения с Ближнего Востока. Воодушевленная господствовавшей на протяжении многих лет безнаказанностью, Армения для закрепления результатов агрессии и ускорения незаконного заселения заявляла о строительстве новой дороги из Армении на наши оккупированные территории.

В июле 2020 года Армения совершила военную провокацию вдоль государственной границы с Азербайджаном. В результате артиллерийского обстрела в направлении Товузского района Азербайджана погибли 13 военнослужащих и гражданское лицо.

После этого в августе армянская диверсионная группа, перейдя бывшую линию соприкосновения, предприняла попытку совершения террористических актов против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, однако она была успешно пресечена.

В своем выступлении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября прошлого года я предупредил, что "враждебные азербайджанофобские заявления и провокации руководства Армении свидетельствуют о подготовке Армении к новой военной агрессии против Азербайджана".

Спустя три дня после этого - 27 сентября Армения перешла в широкомасштабное наступление против военных позиций и гражданских лиц Азербайджана. В ответ на это Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН, начал на своей территории контрнаступательную операцию против Армении.

В течение 44 дней вооруженные силы Армении подвергали интенсивному обстрелу наши районы и города, расположенные на прифронтовых территориях, - Агдам, Агджабеди, Бейляган, Дашкесан, Физули, Геранбой, Тертер. Армения также обстреливала Гянджу, Барду, Мингячевир, Габалу, Сиязань, Хызы и другие города, расположенные далеко от фронтовой зоны. Одна из ракет была обезврежена войсками противовоздушной обороны Азербайджана над Хызы, расположенном вблизи от Баку. А это говорит о том, что столица Баку также являлась мишенью ракетных атак Армении. Армения использовала баллистические ракеты "Скад" и "Искандер-М", а также запрещенные снаряды с белым фосфором и кассетные боеприпасы. В результате этих военных преступлений Армении были убиты более 100 мирных жителей, в том числе 11 детей, свыше 450 человек получили ранения. На территории Азербайджана были разрушены или серьезно пострадали 12 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе индивидуальные дома.

Азербайджан, соблюдая фундаментальные принципы международного гуманитарного права, требующие ставить различия между военными и гражданским населением, не дал аналогичного ответа на такие жестокие военные преступления Армении, как обстрелы мирных жителей.

В то же время Армения привлекла иностранных наемников и бойцов из-за рубежа и использовала их против Азербайджана.

В течение 44-дневной войны Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий, в том числе города Джебраил, Гадрут, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. В целом, на поле боя были освобождены более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, Армения была принуждена вывести свои войска с других территорий Азербайджана - из Агдама, Лачина и Кяльбаджара. Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности ООН, что, наверное, является единственным таким фактом в мире со времени учреждения ООН по сегодняшний день", - сказал глава государства.