Президент Ильхам Алиев: Если мы вновь столкнемся с какой-либо угрозой нашему суверенитету, территориальной целостности и безопасности народа, то без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону

Если мы вновь столкнемся с какой-либо угрозой нашему суверенитету, территориальной целостности и безопасности народа, то без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

"Поощряемая правительством азербайджанофобия в Армении нарастает. Прививаемая армянскому обществу расистская идеология, построенная на этнической ненависти и вражде, лежит в корне этнической чистки и небывалого вандализма на оккупированных в прошлом Арменией территориях Азербайджана. Несмотря на смену режима в Армении, в стране продолжает господствовать фашистская идеология. В лице нацистского генерала Гарегина Нжде, превратившегося в "национального героя" при всех властях в Армении, восхваляется нацизм.

В то время как прогрессивный мир ведет борьбу с растущим неофашизмом, тогдашний президент Армении в 2016 году открыл в Иреване памятник Гарегину Нжде. Азербайджан одержал победу не только над оккупационными силами Армении, но и над армянским фашизмом. Если мы вновь столкнемся с какой-либо угрозой нашему суверенитету, территориальной целостности и безопасности народа, то без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону", - сказал Президент Ильхам Алиев.