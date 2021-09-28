https://news.day.az/officialchronicle/1385207.html В Азербайджане увеличен численный предел работников Службы ASAN - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане увеличен численный предел работников Службы ASAN - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменения в Указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики" от 5 сентября 2012 года № 706.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, численный предел работников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана увеличен с 895 до 995 штатных единиц.
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