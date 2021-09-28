https://news.day.az/officialchronicle/1385259.html Президент Ильхам Алиев: Любые заявления о том, что конфликт не урегулирован, не только неуместны, но и опасны
Президент Ильхам Алиев: Любые заявления о том, что конфликт не урегулирован, не только неуместны, но и опасны
Любые заявления о том, что конфликт не урегулирован, не только неуместны, но и опасны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре