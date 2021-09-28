Президент Ильхам Алиев: Любые заявления о том, что конфликт не урегулирован, не только неуместны, но и опасны

Любые заявления о том, что конфликт не урегулирован, не только неуместны, но и опасны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

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