https://news.day.az/officialchronicle/1388800.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября направил Президенту Пакистана Арифу Алви письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в провинции Белуджистан Вашей страны.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым, скорейшего устранения последствий землетрясения.
Аллах рехмет элясин!".
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