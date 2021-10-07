Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября направил Президенту Пакистана Арифу Алви письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в провинции Белуджистан Вашей страны.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым, скорейшего устранения последствий землетрясения.

Аллах рехмет элясин!".