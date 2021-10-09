https://news.day.az/officialchronicle/1389733.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети в поселке Гадрут
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети в поселке Гадрут
9 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства заложил фундамент мечети в поселке Гадрут.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре