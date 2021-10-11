Президент Ильхам Алиев: Против Армении не вводились санкции, между государством-агрессором и государством, подвергшимся оккупации, не было сделано различий

Против Армении не вводились санкции. Между государством-агрессором и государством, подвергшимся оккупации, не было сделано различий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.

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