Президент Ильхам Алиев создал процветающий, современный и безопасный Азербайджан для будущих поколений – мировые политики поздравляют главу государства

Члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня его рождения.

Как сказала член правления Международного центра Низами Гянджеви, экс-заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелшвили, Президент Ильхам Алиев создал процветающий, современный и безопасный Азербайджан.

"Ваше Превосходительство, с днем рождения! 2021 год был знаменательным. Я желаю Вам продолжения этого чувства самореализации как национального лидера, который обеспечил выдающееся и экстраординарное развитие для своего народа, создавая процветающий, современный и безопасный Азербайджан", - сказала Ткешелшвили.

Она отметила постоянную и решительную поддержку Президентом Ильхамом Алиевым деятельности Международного центра Низами Гянджеви.

По ее словам, Президент Ильхам Алиев, сохраняя наследие великого Низами Гянджеви, одновременно занимается решением проблем сегодняшнего и завтрашнего дня, укрепляя многосторонность, мир и стабильность на глобальном уровне.

Как отметила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, 2021 год преподнес Президенту Ильхаму Алиеву лучший подарок, который он только мог пожелать, и это - восстановление освобожденных территорий страны.

Член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев особо отметил роль Президента Ильхама Алиева в модернизации Азербайджана.

"Уважаемый господин Президент, я очень счастлив поздравить Вас с этим особенным событием - Вашим днем рождения! Я очень хорошо помню наши разговоры, стратегическое сотрудничество, видение и результаты, которых мы добились для народа Азербайджана и народа Болгарии. Господин Президент, я восхищен тем, как Вы модернизировали Азербайджан, как боролись за верховенство закона в Карабахе. Я восхищен тем, как Вы сделали возможным реализацию дела справедливости и солидарности. Продолжайте делать то, что вы делаете, для мира, понимания и терпимости. И я буду очень счастлив и горд быть с Вами, потому что это ценности, которые нам нужны в XXI веке", - сказал Плевнелиев.

Бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отметила, что Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает хорошие отношения между Израилем и Азербайджаном.

"С Днем Рождения, Президент Ильхам Алиев! Желаю Вам успехов в Ваших будущих усилиях на благо азербайджанского народа", - сказала Ливни.

Член Международного центра Низами Гянджеви, бывший премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, в свою очередь, подчеркнула, что все высоко ценят невероятный объем работы, проделанной Президентом Ильхамом Алиевым.

"Господин Президент Ильхам Алиев! Ваше Превосходительство! С Днем рождения! Желаю крепкого здоровья и счастья Вам и Вашей семье! Желаю Вашей стране мира и процветания! С днем рождения, Ваше Превосходительство!", - сказала Страуюма.