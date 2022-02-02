https://news.day.az/officialchronicle/1432077.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня молодежи Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принимает участие в молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня молодежи Азербайджана
2 февраля в Баку проходит молодежный форум, посвященный 25-летию Дня молодежи Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в форуме принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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