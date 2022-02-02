Президент Ильхам Алиев принимает участие в молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня молодежи Азербайджана

2 февраля в Баку проходит молодежный форум, посвященный 25-летию Дня молодежи Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в форуме принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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