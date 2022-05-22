Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию

22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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