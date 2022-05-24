https://news.day.az/officialchronicle/1464699.html Джавид Гурбанов освобожден от должности председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
Джавид Гурбанов освобожден от должности председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
Президент Азербайджана подписал распоряжение об освобождении Гурбанова Джавида Гамбар оглу от должности председателя закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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