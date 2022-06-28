https://news.day.az/officialchronicle/1474622.html Учреждена медаль “За отличие в области охраны окружающей среды”
Учреждена медаль “За отличие в области охраны окружающей среды”
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали "За отличие в области охраны окружающей среды".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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