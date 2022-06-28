Учреждена медаль “За отличие в области охраны окружающей среды”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали "За отличие в области охраны окружающей среды".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.