https://news.day.az/officialchronicle/1485879.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили Музей Мевлана в Конье - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили Музей Мевлана в Конье - ФОТО
9 августа Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили Музей Мевлана в турецком городе Конья.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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