Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили Музей Мевлана в Конье

9 августа Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили Музей Мевлана в турецком городе Конья.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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