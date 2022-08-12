Выделены средства на строительство автодороги в Агсу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бехремтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Делилер-Гарагойунлу-Кендоба Агсуинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бехремтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Делилер-Гарагойунлу-Кендоба, соединяющей 12 населенных пунктов с населением 10 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяются 3,2 миллиона манатов.