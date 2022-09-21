https://news.day.az/officialchronicle/1497264.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента узловой подстанции "Лачин" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента узловой подстанции "Лачин" - ФОТО
21 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента узловой подстанции "Лачин" мощностью 110/35/10 кВ, которая будет построена ОАО "Азерэнержи" в городе Лачин.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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