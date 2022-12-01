https://news.day.az/officialchronicle/1515911.html Создается азербайджано-кыргызский фонд развития
Создается азербайджано-кыргызский фонд развития
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О создании азербайджано-кыргызского фонда развития".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение было подписано 11 октября этого года в городе Бишкек.
Кроме того, глава государства подписал закон об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О сотрудничестве в области карантина растений".
Соглашение было подписано 11 октября 2022 года в городе Бишкек.
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