Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом административном здании Исполнительной власти города Шеки

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 2 декабря ознакомились с условиями, созданными в новом административном здании Исполнительной власти города Шеки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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