https://news.day.az/officialchronicle/1516218.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом административном здании Исполнительной власти города Шеки
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом административном здании Исполнительной власти города Шеки
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 2 декабря ознакомились с условиями, созданными в новом административном здании Исполнительной власти города Шеки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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