https://news.day.az/officialchronicle/1531317.html Утверждено соглашение между Азербайджаном и Россией об информационном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Россией об информационном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма
Утверждено соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов физическими лицами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.
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