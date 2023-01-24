Утверждено соглашение между Азербайджаном и Россией об информационном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма

Утверждено соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов физическими лицами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Новость обновляется