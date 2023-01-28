https://news.day.az/officialchronicle/1532608.html От имени Президента Ильхама Алиева был дан обед в честь Президента Египта - ФОТО
От имени Президента Ильхама Алиева был дан обед в честь Президента Египта - ФОТО
28 января от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан обед в честь Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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