От имени Президента Ильхама Алиева был дан обед в честь Президента Египта

28 января от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан обед в честь Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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