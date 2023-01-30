https://news.day.az/officialchronicle/1533079.html Президент Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата в Будапеште - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата в Будапеште - ФОТО
30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата на площади Героев в Будапеште.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата.
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