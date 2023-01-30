Президент Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата в Будапеште

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата на площади Героев в Будапеште.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата.